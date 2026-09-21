37-годишен австрийски гражданин предизвика ПТП в Шумен, а при отработване на произшествието се оказа, че шофира дрогиран, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Пътнотранспортното произшествие станало на 20 септември, малко преди 18:00 часа на кръстовище, образувано от улиците „Родопи“ и „Тракия“ .
Водач на лек автомобил Шкода Йети с австрийска регистрация се ударил в лек автомобил Ауди. При отработване на произшествието е изяснено, че водачът на шкодата - 37-годишен австрийски гражданин, управлявал след употреба на наркотични вещества. Тестът е отчел положителна на амфетамин проба.
Мъжът не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в РУ - Шумен. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 3 от НК е образувано бързо производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Хем дрогиран, хем на широко станала катастрофата. Мечта на съвременния българин. Само текат лигите от завист, че се е случило на чужденец. Разширявайте пътищата! Да могат повече некадърници да вилнеят!
Анонимен шебек
Австрийски гражданин? Дали не говори ромски език?
Анонимен
Там всеки спира както си иска "само за малко", така че може да не е било много широко, а тоя да е сцепил директно по правата :)
Анонимен
Всякакви туристи от Австрия, Германия и Холандия идват лятото в Шумен. Ама нещо все едни такива мургави са...