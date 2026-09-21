37-годишен австрийски гражданин предизвика ПТП в Шумен, а при отработване на произшествието се оказа, че шофира дрогиран, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Пътнотранспортното произшествие станало на 20 септември, малко преди 18:00 часа на кръстовище, образувано от улиците „Родопи“ и „Тракия“ .

Водач на лек автомобил Шкода Йети с австрийска регистрация се ударил в лек автомобил Ауди. При отработване на произшествието е изяснено, че водачът на шкодата - 37-годишен австрийски гражданин, управлявал след употреба на наркотични вещества. Тестът е отчел положителна на амфетамин проба.

Мъжът не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в РУ - Шумен. Автомобилът е иззет. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ ал. 3 от НК е образувано бързо производство.

ШУМ.БГ