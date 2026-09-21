Китарата е темата на младежкия фестивал „Деца на джаза“, който ще се проведе от 23 до 26 септември в Общински младежки дом – Шумен.

В досегашните издания акцентите бяха върху пианото, вокалите и перкусиите. А китарата тази година събира в Шумен водещи български музиканти.

Сред тях са проф. д-р Цветан Недялков, ръководител на катедра „Поп и джаз изкуство“ в Националната музикална академия, проф. д-р Веселин Койчев, доц. д-р Петър Койчев и ас. Николай Карагеоргиев от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“.

Четиримата ще изнесат концерти и ще бъдат преподаватели в обучителния модул на младежкия форум.

Към тях се присъединяват Ангел Демирев, който от години има световна кариера, и Петър Миланов, който е солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Двама китаристи, свързани с Шумен, също пристигат в града – това са Мирослав Иванов и Вилизар Гичев. От СУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич в града ни ще гостува преподавателят Георги Илиев

Всички те ще свирят заедно или ще представят свои проекти с още топ музиканти от областта на джаза, за да превърнат Шумен в национален музикален център.

Фестивалът и тази година ще отдаде почит на бележита личност от Шумен, свързана с националната музикална култура. Това е Анастас Пенчев – автор на първата китарна школа в България и втори диригент на основания от Добри Войников първи училищен хор. За него ще разкаже началникът на Държавен архив – Шумен д-р Антония Панева.

Всички събития по време на фестивала се провеждат при отворени врати.

Младежкият фестивал „Деца на джаза“ се организира от Общински младежки дом – Шумен в партньорство с Jazz FM, с подкрепата на Община Шумен и на социално отговорния шуменски бизнес.

Историята на успеха на фестивала е изпълнена с примери на млади таланти, които след това остават свързани с музиката и продължават обучението си във висши училища.

ШУМ.БГ