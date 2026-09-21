Пожари, които са причинили само материални щети заради бързата намеса на огнеборците, са регистрирани в Шуменско за последните 72 часа, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

При инцидентите са изгорели машина, покрив на постройка, част от комбайн. Няма пострадали.

На 18 септември в 20:00 часа е приет сигнал за пожар в предприятие във Велики Преслав. Насочен е екип на РС ПБЗН, като на място е установено да гори кюспе в охладителна машина. От високата температура пламъците са се пренесли и към машината. На помощ в гасенето е пристигнал и екип от Шумен. Пожарът е погасен от два екипа с осем огнеборци с помощта на 5 тона вода. Унищожени са машината и около 300 кг. кюспе. Сградата и два тона кюспе е спасена от опожаряване. Причина за възникване на пожара е термично самозапалване.

По-рано същия ден е приет сигнал за пожар в навес на къща в село Вълнари. Насочен е екип на РС ПБЗН - Каолиново. На място огнеборците заварили да горят около 3 декара сухи треви в двор на къща. Пламъците стигнали до спомагателна постройка, унищожени са около 3 кв. м покривна конструкция. Спасена е сграда и около един кубик дърва за огрев. Пламъците са ликвидирани с помощта на 6 тона вода.

В 16:59 часа на 20 септември е получен сигнал за пожар в комбайн в землището на село Нова бяла река. Към мястото на произшествието е насочен екип на участъка на пожарната във Върбица. Огнеборците заварили да гори бункер на зърнокомбайн по време на жътва на слънчоглед. Унищожена е боята по бункера, пламъците са ликвидирани с помощта на 2500 л вода и 10 л пяна. Зърнокомбайнът е спасен от опожаряване. Предполагаема причина – самозапалване.

Общо през изминалите 72 часа дежурните противопожарни и спасителни екипи са отработили 13 сигнала за произшествия.

ШУМ.БГ