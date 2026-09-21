Нови 428 домакинства в Шумен са одобрени за смяна на отоплителни уреди в Шумен, която се извършва безплатно за гражданите по проекта за по-чист въздух.

По проекта шуменци могат да заменят старите си печки на твърдо гориво с нови екологични климатици, термопомпи или пелетни камини.

На втория етап от приема на документи 423 от одобрените заявления са за монтиране на нови климатици, 5 – за пелетна камина.

14 от подадените заявления не са класирани, заради отказ на заявителя или за неспазване на критериите.

Списъците с одобрените и отхвърлените заявления може да се видят тук.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ е с общ бюджет от над 18,5 млн. eвро. Той се изпълнява по програма „Околна среда“ на ЕС

Офиси за приемане на документи в град Шумен: ул. „Съединение“ № 71, ет. 2, офис 10, кв. Гривица, ул. „Генерал Скобелев“ № 6, Административна сграда „Общински пазари“.

Телефон за информация 0889 499 502 и на електронна поща panov_shumen@abv.bg.

ШУМ.БГ