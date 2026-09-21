Пълна забрана за навлизане в лява лента на тировете предлага група депутати от управляващата партия "Прогресивна България" (ПБ).

За каране на електрическа тротинетка да се изисква поне книжка за мотопед, предлагат депутати от ГЕРБ.

Двата проекта за изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата са внесени в петък.

"Когато автомагистралата или скоростният път имат две пътни ленти за движение в една посока, на водачите на товарни автомобили, с допустима максимална маса над 12 тона, включително и на състави от пътни превозни средства, е разрешено да се движат само в дясната пътна лента. Навлизането и движението по другите ленти е забранено, включително и при изпреварване", гласи предложението на ПБ.

За нарушение е предвидено лишаване от право на управление за три месеца и глоба от 500 евро. При рецидив санкцията става шест месеца без книжка и 2000 евро.

Във връзка със зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия с участието на товарни автомобили, движещи се в лява лента на автомагистрала със загинали и тежко пострадали граждани, е необходимо предприемането на драстични мерки, мотивират се управляващите.

Те посочват, че максималната скорост за автомобили от категории С и СЕ по автомагистрала и скоростен път е 90 км/ч и при изпреварване между две тежкотоварни превозни средства разликата в скоростите им често е относително малка и поради това маневрата може да продължи значително по-дълго от обичайното изпреварване между леки автомобили. "През този период лявата лента на път с две ленти в една посока практически се блокира за превозните средства, които се движат с по-висока скорост", изтъкват от ПБ.

"Предложената мярка би могла да допринесе за по-хомогенно и предвидимо движение. Ограничаването на тежкотоварните автомобили до дясната лента намалява броя на преминаванията от една лента в друга и ситуациите, при които превозно средство със значително по-ниска скорост навлиза в лентата, използвана от по-бързо движещия се поток. Така се ограничава необходимостта останалите водачи да предприемат внезапни намалявания на скоростта, последващи ускорявания и престроявания, което създава риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия", пише още в мотивите.

От ПБ се позовават на проучвания на Европейската комисия и на транспортната комисия на Европейския парламент. Според депутатите това на ЕК показва, че тежкотоварните превозни средства са свързани с по-тежки последици при настъпване на произшествия поради тяхната маса. "Проучването за Европейския парламент отчита, че при анализирани произшествия с тежкотоварни автомобили част от инцидентите при изпреварване са свързани с промяна на пътната лента, макар самото проучване изрично да предупреждава, че наличните данни не доказват значимо общо намаляване на броя на произшествията само вследствие на забрана за изпреварване", признават от ПБ.

Те посочват, че съществува европейска практика за въвеждане на забрани за изпреварване от тежкотоварни автомобили, като в проучването на ЕП са разгледани такива режими във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия. "Прилаганите модели не са еднакви - част от ограниченията са постоянни, други действат в определени часове, а трети се активират динамично според интензивността на движението", обясняват управляващите.

От ПБ предлагат и отделни санкции за нарушения при преминаване през железопътен прелез - три месеца лишаване от право на управление и глоба от 500 евро, шест месеца без книжка и 1000 евро при рецидив.

В предложенията са включени и промени при временното отнемане на книжка при употреба на алкохол или наркотични вещества. При установена концентрация на алкохол над 0,5 промила, както и при установена употреба на наркотични вещества или техни аналози, се предвижда временно отнемане на свидетелството до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. Същият режим се предлага и при отказ от установяване на алкохол или наркотици.

Законопроектът предвижда по-строги мерки при технически неизправности. Сред изброените случаи са гуми с различен размер на една и съща ос, сериозни повреди или срязвания с видима корда, протектор под 1,6 мм, както и гуми, които се трият в други части на автомобила. При установяване на такива неизправности се предлага временно отнемане на свидетелството за управление до отстраняването им.

Предложени са санкции при определени случаи на претоварване на товарни автомобили. При повторно нарушение е предвидено лишаване от право на управление за три месеца.

Водачите на индивидуални електрически превозни средства да имат свидетелство за управление категория AM или по-висока, предлагат от ГЕРБ. При първо установяване на каране на електрическа тротинетка без придобита категорията поне за мотопеди и леки четириколесни се предлага глоба от 150 евро, а при повторно - 500 евро. Предвижда се правилата да влязат в сила шест месеца след обнародване в "Държавен вестник".

В мотивите си вносителите обясняват, че целта е по-добра подготовка и познаване на правилата за движение. Те посочват, че обучението за категория AM включва знания за правилата на пътя, поведение в конфликтни ситуации, оказване на първа помощ и отговорност на водача.

Като аргумент са посочени и данни за пострадали. Според цитирани официални данни за периода 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души са получили спешна медицинска помощ след произшествия при управление на индивидуално електрическо превозно средство или велосипед, като 498 от тях случая са свързани с електрически тротинетки. 279 от пострадалите са непълнолетни.

Дир.бг