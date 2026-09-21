Влизаме в тази кампания с една единствена цел - победа. И тази победа няма да бъде за нас, ще бъде за българските граждани. Това заяви кандидат-президентът Андрей Гюров, който заедно с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и съпредседателя на Инициативния комитет, който ги издига, Константин Вълков, внесоха в Централната избирателна комисия подписката за регистрацията им. С тях беше и адвокат Васил Стефанов.

Веднага след като подписката бе подадена в ЦИК, Гюров застана пред медиите и на въпроса каква кампания очаква, отговори: "Очакваме директна кампания, близо до българските граждани - в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на когото те могат да разчитат."

Андрей Гюров благодари на гражданите за оказаната подкрепа.

"Българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Разговарям ежедневно с тях, чувам тяхното доверие и надежда. Благодарен съм и на Инициативния комитет за ентусиазма", каза кандидатът за президент.

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Запитан ще запази ли близостта си с хората и при евентуална победа, Гюров отговори: "Това е нашата заявка - да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата."

Минути преди това кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев заедно с представители на инициативния комитет на двойката с Илияна Йотова регистрира кандидатурите им в Централната избирателна комисия.

Дир.бг