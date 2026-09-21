Двама посетители на Лувъра в Париж са били арестувани в събота, след като поставили две картини в Зала "Държави" (Salle des États), където е изложена "Мона Лиза", съобщава АФП, цитирана от ARTnews, позовавайки се на полицейски източници.

По данни на полицията те залепили двете картини, всяка с размери приблизително 30 на 40 сантиметра, върху стените на Зала "Държави" с помощта на лепяща лента.

На едната картина е изобразен единият от заподозрените, облечен в рицарски доспехи, а на другата са показани двамата заедно с жена. Мона Лиза, която привлича посетители от отварянето на музея до затварянето му, не е била повредена при инцидента.

Двамата посетители не са идентифицирани с малките си имена и инициали на фамилиите, както е обичайната практика във Франция, а единствено като германски граждани.

Първоначално те са били задържани от охраната на Лувъра, а след това са арестувани заради повреждане на стените на музея. По данни на АФП те са заявили пред полицията, че са го направили за забавление.

През последната година музеите във Франция, както и в други части на Европа, повишиха мерките за сигурност заради кражбите на ценни предмети от експозициите, а не заради посетители, които добавят незначителни произведения към тях.

Преди почти година самият Лувър стана жертва на мащабен обир, при който сред бял ден от Галерия "Аполон", недалеч от Мона Лиза, бяха откраднати скъпоценности от френската корона на стойност 102 млн. долара. Впоследствие в различни музеи бяха извършени още поредица от кражби.

Малко след обира в Лувъра изтече правителствен одит, според който системата за сигурност на музея е "остаряла и недостатъчна", а "планираната модернизация на системите за сигурност многократно е била отлагана".

В резултат на последвалите събития Лоранс де Кар, първата жена, заела поста президент-директор на Лувъра, подаде оставка през февруари. На следващия ден тя беше заменена от Кристоф Лерибо.

През лятото Лерибо заяви пред френския Сенат, че Лувърът е "на края на силите си", тъй като "спешните проблеми със сградата се трупат, а пред нас стои огромно предизвикателство, свързано с инвестициите".

Той добави, че музеят се справя "директно с неотложните задачи", сред които е и сигурността. Нова система за видеонаблюдение по периметъра на музея трябва да бъде инсталирана през януари.

Скоро Лувърът ще бъде подложен на мащабна реконструкция, чиято стойност се очаква да надхвърли 1 млрд. евро. Целта е да се намали пренаселеността на музея и да бъде изградено ново изложбено пространство с площ от около 3066 кв. м. за Мона Лиза, което ще разполага със собствен вход.

По-рано тази година плановете бяха временно замразени, но впоследствие проектът беше възобновен. През май Лувърът най-накрая обяви архитектурния екип, който ще реализира реконструкцията, наречена "Новият ренесанс на Лувъра".

Дир.бг