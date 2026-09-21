Мощният тайфун "Дуджуан" връхлетя Япония с ураганни ветрове и рекордни порои, като взе най-малко една жертва, наложи спешни евакуации и парализира транспорта в разгара на националните празници от т.нар. "Сребърна седмица", съобщава The Japan Times.

По данни на Агенцията за управление на пожарите и бедствията един човек е загинал в префектура Миязаки, а друг е ранен.

Японската метеорологична агенция обяви максималната 5-а степен на тревога за риск от свлачища на островите Изу и 4-та степен за региона Канто, в който влиза и столицата Токио.

"В районите с 4-та степен на тревога голямо бедствие може да възникне във всеки един момент", предупреди шефът на прогнозите Такуя Хосоми.

Властите призоваха гражданите в засегнатите зони да следват стриктно указанията за евакуация, а хората в градовете да избягват подлези, подземни паркинги и залети пътища.

Стихията се придвижва с пориви на вятъра до 200 км/ч (55 м/с). За едно денонощие на остров Изу Ошима се изляха рекордните 672,5 литра дъжд на квадратен метър, а в префектура Чиба - над 320 мм. Синоптиците прогнозират нови до 200 мм валежи в района на столицата.

Бедствието предизвика сериозен транспортен хаос. Авиокомпаниите "Джапан Еърлайнс" (JAL) и "Ол Нипон Еъруейз" (ANA) анулираха над 260 вътрешни полета, а железопътният оператор "Ийст Джапан Рейлуей" спря движението на влаковете по ключови линии в префектурите Чиба, Ибараки и в западната част на Токио.

Тайфунът провали и масови културни прояви - световното изложение за видеоигри "Токио Гейм Шоу" (Tokyo Game Show) отмени изцяло програмата си за понеделник.

Дир.бг