Българските политици се изказват по случай Деня на Независимостта на България с постове в социалните мрежи. Ето какво написаха те:

"На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност". Това пише министър-председателят Румен Радев в профила си във Фейсбук.

"България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване", пише още Радев.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията във Велико Търново, ето какво заяви тя: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас, а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси, винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."

Президентът Илияна Йотова поздрави българите по повод Деня на независимостта, като подчерта, че бъдещето на страната зависи от общите усилия, увереността и способността на обществото да бъде единно.

"22 септември 1908 г. е паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много.

Когато погледнем към словата, произнесени преди повече от век в Търново, откриваме послание, което не е загубило своята сила и днес. В Манифеста княз Фердинанд заявява: "България трябва да върви напред в своето културно и икономическо развитие".

Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето. И днес България със самочувствие да заявява себе си като свободна и равноправна държава, да отстояваме националното си достойнство и да чертаем сами съдбините си. От единството, енергията и увереността ни зависи да изградим България като нашия сигурен и благоденстващ дом! Честит празник!", пише Йотова.

"Независимостта започва от свободния човек - свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. "Вярвам в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите. Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден. Честит Ден на независимостта!", пише още лидерът на ГЕРБ.

"Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост", написа по повод Денят на независимостта лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в профила си във Фейсбук.

"На 22 септември 1908 г. във Велико Търново България обявява независимостта си и отхвърля васалната зависимост от Османската империя. След Освобождението и Съединението страната ни прави следващата решителна стъпка към пълноправно място сред европейските държави. Постига го с политическа воля, смелост и дипломация. Днес носим отговорността да отстояваме постигнатото. В обединена Европа можем да участваме в решенията за общото ни бъдеще. Нашата задача е да го правим със съзнание за ясна посока и достойнство. Дължим го на предците си, изградили съвременна България и на децата, които ще я наследят", пише още Ивайло Мирчев.

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов днес независимостта е по-скоро символ, отколкото реалност.

"Българската държава в момента е всичко друго, само не и независима, само не и държава", заяви в посланието си Костадинов.

"Трябва да правим това, което са правили и те, за да може един ден нашите деца и внуци да се гордеят с нас така, както ние се гордеем с делата на нашите предшественици", посочи лидерът на "Възраждане".

Костадинов определи обявяването на Независимостта през 1908 г. като пример за успешна политика и отстояване на националния интерес в период на остро противопоставяне между Великите сили. "Това е урокът на 22 септември. Това е урокът на българската независимост, че можем сами, че можем самостоятелно, че можем да сме независими", заяви той.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова "Да ценим и пазим своята независимост и свобода". "На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност. С този велик акт, страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава.

Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България. Честит национален празник!", написа Пеевски във Фейсбук.

Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес - зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, заявиха от партия "Продължаваме промяната" във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

"Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша. Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България", пише в профила на ПП.

Дир.бг