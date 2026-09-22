Калифорния ще отбелязва ежегодно на 25 септември специален ден в памет на легендарната американска кънтри певица Доли Партън, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Губернаторът на щата Гавин Нюсъм подписа закон, с който 25 септември се обявява за ден в чест на Партън. Датата е избрана като препратка към една от най-известните песни на певицата - Nine to Five ("От девет до пет"). Изписана с цифри, датата 9-25 напомня заглавието на песента.

"С този закон ние не просто учредяваме ден за почитане на Доли Партън, а създаваме ежегодно напомняне да живеем така, както тя го правеше - с радост, благородство и много сърцато", казва Нюсъм в съобщение по повод подписването.

Законът отдава почит на Партън като певица, автор на песни, актриса и филантроп. Според властите в Калифорния тя е продала повече от 100 милиона записа по света.

Партън е известна и с благотворителната си дейност. Чрез фондацията си Imagination Library тя е подпомогнала разпространяването на повече от 300 милиона книги сред деца по света.

Сред най-известните песни на Партън са "Jolene", "Nine to Five" и "I Will Always Love You", припомня ДПА.

Дир.бг