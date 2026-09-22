Трагичен инцидент доведе до смъртен случай на Октоберфест в Мюнхен, пише в. "Билд". Малко преди 22:00 часа служител на охраната е бил притиснат в атракцион и е получил животозастрашаващи наранявания. Мъжът - 52-годишен сърбин - първоначално е бил реанимиран на място, след което е бил откаран в мюнхенска болница, където е починал.

Инцидентът се е случил при атракциона "Hangover" - кула за свободно падане с височина около 80 метра. Жертвата е охранител. Според първоначалната информация той се е намирал в зона, в която не е трябвало да бъде. Там очевидно е бил ударен и притиснат от гондолата, в която пътниците стремително се спускат надолу.

Зоната около кулата е била отцепена за провеждането на мащабната спасителна операция. Криминалната полиция разследва случая и търси свидетели на инцидента.

191-вият Октоберфест започна в събота сутринта и ще продължи до 4 октомври. Всяка година над шест милиона посетители пристигат на този народен празник, считан за най-големия в света. Около 600 полицейски служители и стотици охранители са ангажирани в района на фестивалния комплекс. Още в събота се случи и първият инцидент: по време на обиколка атракционът "Predator" внезапно спря и около 40 души останаха да висят с главата надолу на височина 16 метра. В продължение на мъчителни седем минути, припомня вестникът.

Дир.бг