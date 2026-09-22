Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация (FIA) се съгласи в понеделник да намали стандартното разстояние на всяко Гран при от 305 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с две или три обиколки.

Комисията одобри промяната в съответствие с планираните усъвършенствания в регламента за силовите агрегати за 2027, отнасящи се до разхода на гориво.

Това се посочва в изявление след среща в Лондон в офисите на Международната автомобилна федерация.

Те се съгласиха също така да премахнат сегашния максимален времеви лимит от три часа от старта до финала на състезанието, включително евентуални прекъсвания, причинени от дъжд или други фактори. Ще бъде запазен двучасовият лимит за действителното състезание, докато за състезания с прекъсвания ще бъде въведен строг краен срок за приключване на състезателната дейност.

Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви ФИА.

Комисията се съгласи, че организаторите също трябва да имат по-голяма гъвкавост да удължават сесиите за свободни тренировки, ако те бъдат прекъснати. Сертифицирането на скоростните кутии ще бъде премахнато за 2027 година след консултации с производителите и препоръка от Спортния консултативен комитет – ход, който според ФИА ще запази свободата на разработка за доставчиците.

Дир.бг