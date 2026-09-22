Стоян Владимиров да поеме управлението на ВиК – Шумен ООД до провеждане на конкурс за длъжността предлага „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който притежава 51% от дяловете в шуменското дружество.

Предложението на държавата е залегнало като точка в дневния ред на предстоящото Общо събрание на съдружниците във „ВиК – Шумен“ ООД. В него има и точка за освобождаване от поста на сегашния управител Иван Пушкаров.

Стоян Владимиров бе главен инженер във ВиК – Шумен, бе и начело на шуменския клон на „Напоителни системи“. Иван Пушкаров пое управлението на шуменското водоснабдително дружество през март 2023 г. след проведен конкурс.

Събранието на „ВиК – Шумен“ ООД е насрочено за 2 октомври 2026 г. в сградата на Областна администрация – Шумен.

ШУМ.БГ