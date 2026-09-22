Стоян Владимиров да поеме управлението на ВиК – Шумен ООД до провеждане на конкурс за длъжността предлага „Български ВиК холдинг“ ЕАД, който притежава 51% от дяловете в шуменското дружество.
Предложението на държавата е залегнало като точка в дневния ред на предстоящото Общо събрание на съдружниците във „ВиК – Шумен“ ООД. В него има и точка за освобождаване от поста на сегашния управител Иван Пушкаров.
Стоян Владимиров бе главен инженер във ВиК – Шумен, бе и начело на шуменския клон на „Напоителни системи“. Иван Пушкаров пое управлението на шуменското водоснабдително дружество през март 2023 г. след проведен конкурс.
Събранието на „ВиК – Шумен“ ООД е насрочено за 2 октомври 2026 г. в сградата на Областна администрация – Шумен.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Боже, боже ...
Анонимен
Ах, този Урко
Анонимен
Еее,не!На този некадърник не му намерихте място!Обиколи всички постове само да е началник!Стига вече!Толкова ли няма в Шумен един достоен и ерудиран специалист,да заеме тази длъжност?
Анонимен
поставено лице сменя поставено лице
Анонимен
От трън та на глог. Не било в тикви ами в кратни.
Анонимен
новия управител много компетентен ... къде ли не го тикаха ама ...
Краси Янев
Инж. Владимиров е най- удачният избор! Млад, успял, независим и компетентен! Желая му успех!
Анонимен
Водата в цялата страна трябва да е на една и съща цена. Мунчо и Мая ма защи мълчат кат' пукали.
Анонимен
Ами стария управител какво ще прави,гладен ще остане.