Президентът на Русия Владимир Путин планира да посети Китай, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе под председателството на Си Цзинпин, но вероятно ще пропусне срещата на върха на Г-20 в САЩ с участието на Доналд Тръмп, съобщи Блумбърг.

Според източници, близки до Кремъл, руският президент планира да участва лично в срещата на АТЕС за първи път от 2017 г. насам. Според тях вероятността той да се присъедини към президента Тръмп на срещата на Г-20 във Флорида е изключително малка, съобщава агенцията.

На 18-19 ноември Си Цзинпин ще приеме лидерите на страните от АТИС в китайския град Шенжен. Руски официални лица изразиха предположения за възможността в кулоарите на срещата на върха да се проведе безпрецедентна тристранна среща на лидерите на трите най-големи ядрени сили в света.

Помощникът по въпросите на външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви в началото на този месец, че Путин и Си Цзинпин са обсъдили тази идея по време на преговорите на неотдавнашната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, като добави, че това ще зависи от това дали Тръмп ще реши да участва в срещата на върха на АТИС.

Преди девет години Тръмп и Путин разговаряха кратко в кулоарите на срещата на АТЕС във Виетнам, но официални двустранни преговори не се проведоха.

Руският лидер като цяло избягва многостранните форуми, където го заплашва конфронтация със западните съюзници на Украйна в Европа, както и с държави като Канада, Япония, Южна Корея и Австралия.

Въпреки че присъствието му на срещата на върха на АТЕС заедно с лидерите на някои от тези държави може да създаде дипломатически проблеми за домакина — Китай, това ще предостави на Путин най-широко отразяваната международна трибуна от началото на войната в Украйна през 2022 г.

Според източници руските официални лица не очакват практически никакъв напредък в преговорите за прекратяване на войната до срещата на Г-20 и все повече се разочароват от пратениците на Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Съществува и риск от внезапно появяване на срещата на Г-20 на украинския президент Володимир Зеленски, пише още Блумбърг.

Дир.бг