Белгия и Словения ще се срещнат на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в четири държави-домакини - България, Италия, Финландия и Румъния.
В Торино Белгия победи Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в осминафинална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гейм. След това Словения се наложи убедително над Сърбия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) за 77 минути, а сърбите за първи път не достигат до най-добрите осем отбора на първенство на Стария континент.
Най-резултатен беше Ник Муянович с 14 точки, 12 записа Ален Пайенк. За Сърбия Марко Ивович приключи с 8 точки.
Така последните осем отбора и техният път към трофея са ясни.
Днес в София са първите два четвъртфинала. В първия мач за деня олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16:00 часа в "Арена 8888". Тази среща ще се предава по MAX Sport 2 HD.
Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия и е насрочен за 19:00 часа, след като България загуби драматично с 2:3 от германците в събота. Този двубой ще е пряко по btv action.
В сряда в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия (22:00 наше време, MAX Sport 2 HD) и Белгия срещу Словения (17:00).
Финалната четворка е в Италия.
В петък са двата полуфинала, а в събота - финалът и мачът за трето място.
Дир.бг
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