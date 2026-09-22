Белгия и Словения ще се срещнат на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в четири държави-домакини - България, Италия, Финландия и Румъния.

В Торино Белгия победи Чехия с 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15) в осминафинална среща, в която доминираше изцяло в третия и в четвъртия гейм. След това Словения се наложи убедително над Сърбия с 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) за 77 минути, а сърбите за първи път не достигат до най-добрите осем отбора на първенство на Стария континент.

Най-резултатен беше Ник Муянович с 14 точки, 12 записа Ален Пайенк. За Сърбия Марко Ивович приключи с 8 точки.

Така последните осем отбора и техният път към трофея са ясни.

Днес в София са първите два четвъртфинала. В първия мач за деня олимпийският шампион Франция среща Румъния от 16:00 часа в "Арена 8888". Тази среща ще се предава по MAX Sport 2 HD.

Вторият сблъсък между европейския първенец Полша и Германия и е насрочен за 19:00 часа, след като България загуби драматично с 2:3 от германците в събота. Този двубой ще е пряко по btv action.

В сряда в Торино ще играят домакините от Италия срещу Финландия (22:00 наше време, MAX Sport 2 HD) и Белгия срещу Словения (17:00).

Финалната четворка е в Италия.

В петък са двата полуфинала, а в събота - финалът и мачът за трето място.

Дир.бг