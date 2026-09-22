Световната вицешампионка в многобоя и шампионка на бухалки от Франкфурт 2026 Стилияна Николова определи този сезон като "тежък, но с хубав завършек". Освен отличията на шампионата в Германия, които включват още сребро на финала на лента и сребро с тима на България в отборната надпревара.

"Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да се създаде. свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че с всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече", каза Николова, която днес получи за шести път в кариерата си наградата за спортист номер 1 на месец август в анкетата на Пресклуб "България". Нейната треньорка Валентина Иванова също беше отличена от спортните журналисти.

"Смятам, че този сезон завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което беше една много добра преценка на треньорския щаб и като цяло за подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен и съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията, променихме лентата точно преди Европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Труден сезон, но с хубав завършек", добави гимнастичката, цитирана от БТА.

В следващите два месеца тя ще участва на първенството на Италия, на международната гала Euskalgym в Испания и на Държавното клубно първенство у нас, което тя покани феновете да посетят.

"Това е едно много интересно състезание за хората, пък и за нас състезателите също. За жалост, миналата година не успях да взема участие, но тази година ще участвам. Много вълнуващо състезание и бих поканила всичките да го дадат така, защото наистина не е като останалите и оставаш заинтересован през цялото време", завърши Николова.

Дир.бг