Цените на петрола нараснаха в азиатската търговия след пет поредни сесии на спад. Инвеститорите очакват евентуални преговори между САЩ и Иран в рамките на Общото събрание на ООН тази седмица, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите за сорта Брент с доставка през ноември поскъпнаха с 1,72 долара или 1,7 на сто до 102,06 долара за барел към 09:17 часа българско време.

Фючърсите за американския лек суров петрол с доставка през октомври нараснаха с 1,62 долара или 1,7 на сто до 97,40 долара за барел. По-активно търгуваните фючърси на американския лек суров петрол, които са с доставка през ноември, са нагоре с 1,28 долара или 1,4 на сто до 93,65 долара за барел.

Техеран и Вашингтон си размениха заплахи в неделя, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан, който се очаква да бъде в Ню Йорк тази седмица за срещата на ООН.

"Повишението на американския лек суров петрол и по-силното начало на търговията с Брент изглеждат по-скоро като типичен отскок при покриване на къси позиции след неотдавнашния спад, отколкото като фундаментална промяна", обясни Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в "Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade).

"Търговците, които бяха позиционирани за по-нататъшно понижение, намаляват риска, докато дипломатическата ситуация е в развитие", каза той.

В също време данни от платформи за следене на морския трафик показаха, че саудитската енергийна компания "Сауди Арамко" (Saudi Aramco) е увеличила износа на петрол през Ормузкия проток, след като беше принудена да спре някои доставки през пристанището Янбу на Червено море заради атаки на йеменските хуси срещу саудитския петролопровод "Изток-Запад". В неделя около 14 милиона барела суров петрол са били натоварени на седем супертанкера в Персийския залив, сочат данните.

"Притесненията за доставките намаляват, тъй като превозите през Ормузкия проток достигат шестмесечен максимум, а Саудитска Арабия работи по възстановяването на петролопровода "Изток-Запад", коментираха анализаторите на "Саксо банк" (Saxo Bank).

Дир.бг