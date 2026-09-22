Частният съдебен изпълнител Милен Бъзински е обявил за публична продан частния самолет на Васил Божков. Началната цена за машината Bombardier, тип BD-700-1A11 (GLOBAL 5000 GFVD), сериен № 9693, национален регистрационен знак LZ-VBE /2735/, е 11 800 008 евро без ДДС.

Обявлението е с дата 17 септември, търгът е бил отворен в петък, оферти се приемат до 21 октомври в запечатан плик в канцеларията на Софийския районен съд, с квитанция за предварително внесен при ЧСИ задатък от 10% от цената.

Самолетът се съхранява в оторизирания сервиз на германската компания "Аеро Динст" в Нюрнберг. В обявлението се посочва, че за вкарването му в експлоатация ще е нужно да се направят разходи на прогнозна стойност 1,9 млн. евро - прегледи, повторен монтаж на двигателя и др.

Собствеността на машината се води на свързана с Божков фирма и се продава от ЧСИ, тъй като над него има вписани пет залога и три запора.

Партията на Васил Божков се саморазпусна

Това е поредният опит за продажба, като цената е намалена с около 2,9 млн. евро спрямо предишния, когато беше обявен за 28 739 600 лв.

Дир.бг