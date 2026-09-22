Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се повишили с 23,8 на сто през август спрямо същия месец на 2025 г., ускорявайки темпа си след увеличенията през юни и юли - съответно с 13,7 и 16,9 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Във всички държави членки на ЕС с изключение на Малта цените на горивата и смазочните материали през август тази година са били по-високи спрямо август 2025 г., а в 18 страни ръстът е надхвърлил 20 на сто.

България е била с най-значителното поскъпване в ЕС на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август, показват данните на Евростат, цитирани от БТА.

През август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34,5% на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9 на сто, достигнат през май.

През юни страната ни също е била с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в ЕС - 26% при средно ниво за ЕС от 13,7 на сто.

Горивата и смазочните материали у нас забавиха ценовия си ръст до 22,2 на сто през юли, когато Литва (22,9%), Германия (22,9%) и Румъния (24,2%) отбелязаха по-голямо нарастване на цените, докато средното поскъпване в ЕС достигна 16,9%.

През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали освен в България са отчетени в Литва (28,8%), Финландия (27,6%), Германия (27,5%) и Франция (27,4%). Най-ниските ръстове на цените са отчетени в Унгария (1,3%), Швеция (6,1%) и Ирландия (11,7%).

Цените на дизеловото гориво в ЕС са се повишили с 8,3%, а на бензина - с 3,3 на сто през август на месечна база.

През август 2026 г. спрямо предходния месец цените на дребно на дизеловото гориво в ЕС са нараснали с 8,3%, а на бензина - с 3,3 на сто. През юли 2026 г. цените на дизеловото гориво се повишиха с 4,3%, а на бензина - с 4,7 на сто.

За същия период дизелът е поскъпнал най-много в Чехия (14,3%), България (13,5%) и Люксембург (12,3%), докато най-малки повишения са отчетени в Италия (5,2%), Румъния (6,1%) и Нидерландия (6,2%).

Що се отнася до цените на бензина, 22 държави членки на ЕС са регистрирали повишения през август спрямо юли, в три държави цените са спаднали, а в останалите две са останали без промяна. Най-големите повишения са отчетени в Испания (8,2%), Румъния (6,6%), Италия (6,3%) и Кипър (6,2%). Леко понижение е регистрирано в Унгария (-0,6%), Дания (-0,3%) и Словакия (-0,1%).

Дир.бг