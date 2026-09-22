Олимпийският шампион по волейбол от 2024-а година - съставът на Франция, се класира за полуфинал на Европейското първенство, след като спечели в зала "Арена 8888" в София с 3:0 гейма (25:16, 25:19, 25:19) срещу Румъния.

"Петлите" ще пътуват за Милано, където ще се разиграе финалната четворка на Европейското първенство и там ще срещнат победителя от мача Италия - Финландия. Иначе срещата премина за около час 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си, който нямаше аргументи. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за краен успех.

Двата отбора бяха задено и в една предварителна група D на първенството, която се игра в Клуж-Напока и заедно пристигнаха от там в София. Тогава обаче в последния двубой от потока румънците спечелиха с 3:2. На осминафиналите Румъния поднесе изненадата, след като елиминира Украйна с 3:0, а Франция трудно се промъкна срещу Гърция с 3:2.

В първия и в третия гейм сценарият беше сходен, като в началото играта вървеше точка за точка. В началната част равенството остана до 13:13, след което Франция стегна блокадата и буквално отказа румънците - 18:13, 22:15 и в крайна сметка спечелен гейм на 16. Във втората част французите имаха късмета румънците да направят поредица от непредизвикани грешки и рано-рано да изостанат, като дори и опитите им да съкратят пасива с мошщен начален сервис и атаки през центъра не донесоха резултат.

В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8:8, а грешките от румънската страна на мрежата валяха една след друга.

Тео Форе беше над всички за Франция с 19 точки, като 6 от тях дойдоха от единичната му блокада. Франсоя Ютц остана с 11 и 7 от блокадата, а 9 прибави Матис Ено.

За Румъния Кристиан-Даниел Чицигой вкара 11, а с по 6 приключиха Адриан Роберт Aчобантией и Давид Емилиан Тарану-Рункан.

По-късно днес е втората четвъртфинална среща от българския поток на Европейското първенство между Полша и Германия, която отстрани България на осминафиналите.

Дир.бг