Саудитска Арабия възстанови повредения при атаки с дрон петролопровод "Изток-Запад" и може да възстанови износа през Червено море още днес, предаде "Ройтерс", цитирана от БНР.

Възобновяването на доставките спомага за стимулиране на продажбите на световните петролни пазари, съобщиха търговци.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент паднаха с повече от 2 долара за барел до най-ниското си ниво от 8 септември.

Петролопроводът с дължина над 1200 километра и капацитет от близо 5 милиона барела на ден е от решаващо значение за Рияд.

Той позволява на държавната компания Saudi Aramco да заобикаля както Ормузкия проток и Персийския залив, така и зоната около протока Баб ел-Мандеб, който е опасен заради йеменските хути.

Дир.бг