Тази нощ в 03:05 часа настъпи есенното равноденствие и започна астрономическата есен, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Есента е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и зимата. Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, когато Слънцето преминава през т.нар. есенна равноденствена точка, около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо.

В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

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Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, а март, април и май - в Южното полукълбо, добавя БТА.

Есента е преходен сезон и понякога през него има много високи температури в началото му (т.нар. циганско лято) и умерени до по-ниски температури към края на сезона.

Слънцето в София изгрява в 7 часа и 15 минути и залязва в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната е във фаза три дни преди пълнолуние.

Предстои обаче преминаването към зимното часово време, което трябва да се случи в неделя, 25 октомври. Точно в 4:00 часа сутринта връщаме стрелките на часовниците с един час назад и ще спим с час повече.

Астрономическата зима пък ще настъпи официално на 21 декември в 22:50 часа.

Дир.бг