Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

През нощта и утре облачността над страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, по Черноморието - между 12° и 15°, за София - около 4°, максималните - между 17° и 22°, за София - около 17°.

Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, по южното крайбрежие по-често значителна и главно там на места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ