Техническият комитет на испанските съдии призна, че Реал е бил ощетен в голямото дерби на Мадрид в неделя.

Кралете загубиха битката с 1:2 от Атлетико, а след поражението целият гняв на клуба бе насочен към реферите и Ла Лига.

Жозе Моуриньо и Флорентино Перес започнаха война и засипаха с обвинения както реферите, така и шефовете на Ла Лига, а клубът открито пожела промяна на поста и слагането на неутрален човек, защото според тях Хавиер Тебас не е такъв.

Най-спорното положение във въпросния мач бе нарушение на Канг Ин Лий от Атлетико срещу Федерико Валверде от Реал.

Кореецът влезе по брутален начин в глезена на своя опонент, като в реално време положението отмина дори без картон.

Според техническия комитет на реферите, това е сериозна грешка, защото Канг Ин Лий е трябвало да бъде изгонен.

Тук се отчита грешката както на главния рефер, така и на негови ВАР асистент, защото намеса за промяна на решението нямаше.

Разбира се, това признание няма да е никаква утеха за отбора на Реал, който допусна второ поражение за едва седем кръга и заема четвъртото място, на шест точки зад лидера Барселона.

Дир.бг