Президентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Ню Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент на САЩ миналата седмица обяви, че отпуска виза на Пезешкиан и неговата делегация.

Това се прави за първи път за държавен глава на страна във война със САЩ, отбелязва Франс прес, като се позовава на анализатори.

На 21 септември обаче стана ясно, че Щатите са отказали да издадат визи на част от делегацията на Пезешкиан.

"При безпрецедентна враждебна мярка от страна на американското правителство, Доналд Тръмп отказа да издаде визи на някои членове на високопоставената президентска делегация, включително на представители на неговия екип по комуникациите", съобщи тогава държавната информационна агенция ИРНА.

Дир.бг