Американският милиардер и финансист Тод Боули се включва в надпреварата за международните активи на руския петролен концерн "Лукойл", като според "Файненшъл таймс" е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни представители на Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп.

Боули, който миналата седмица продаде дела си във футболния клуб "Челси", работи по потенциалната сделка от няколко месеца. Целта му е да изпревари американския инвестиционен фонд "Карлайл" (Carlyle), който през януари договори придобиването на чуждестранния бизнес на "Лукойл", твърди "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Сделката с "Карлайл" обаче остава блокирана в процедурата по одобрение от американските власти. Международните активи на "Лукойл" са оценени на около 20 млрд. долара.

Според "Файненшъл таймс" в консорциума на Боули участват Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC) и шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на Обединените арабски емирства. В групата е включено и семейството на катарския милиардер Ал-Хайят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и представители на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.

Очаква се DFC, която е част от федералната структура на САЩ и финансира инвестиционни проекти в чужбина, да придобие около 15% от новата компания, твърдят двама души, запознати с плановете. Корпорацията се ръководи от Бен Блек, син на Леон Блек, съосновател на инвестиционния фонд "Аполо" (Apollo).

Все още няма финализирана сделка между групата на Боули и "Лукойл". По информация на източниците на "Файненшъл таймс" предложението е в напреднала фаза, но не е ясно докъде са стигнали преговорите.

Международните активи на "Лукойл" бяха обявени за продажба, след като петролният концерн попадна под американски санкции заради войната в Украйна. В края на миналата седмица американските власти удължиха от 19 септември до 22 октомври 2026 г. срока на лиценза, който позволява преговори и сключване на условни споразумения с "Лукойл" за продажбата на "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International) - дружеството, което притежава чуждестранните активи на компанията, включително тези в България.

Процедурата продължава близо 10 месеца. Решението за сделката се разглежда междуведомствено с участието на Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката на САЩ.

Портфейлът на "Лукойл" включва петролни и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и големи рафинерии в Европа. При отписването на активите през март стойността им беше оценена на около 20 млрд. долара.

Продажбата представлява възможност за придобиване на повече от 3 млрд. барела доказани и вероятни петролни запаси, както и на големите рафинерии на "Лукойл" в България и Румъния, отбелязва "Файненшъл таймс"

Дир.бг