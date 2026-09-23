Един от най-популярните съвременни български писатели и автор на „Мамник“ (2023), „Лехуса (2025) и „Аждер“ (2026) ще гостува в Шумен.

Васил Попов ще се срещне със своите почитатели на 25 септември (петък) от 17.30 часа в зала „Сава Доброплодни“ на НЧ „Добри Войников – 1856“ в Шумен.

Той извоюва мястото си сред най-четените автори с трилогията, която разказва интригуващи сюжети, заплетени истории за мистични и страховити създания.

Входът е свободен.

Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършил е екология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал National Geographic. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и народната митология застава в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 г. печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio. Така на литературния ни пазар се появява „Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разказва забравени легенди и тайни.

Автор е и на книгите „Вълчи разкази“ (2022) и „Пермафрост“ (2023).

ШУМ.БГ