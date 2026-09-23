Бракуван лек автомобил Шкода и БМВ в движение и с документи изгоряха при пожар, предизвикан от съсед на собственика на колите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Инцидентът станал в село Стоян Михайловски. Съобщение за пожара е получено вчера в 11:10 часа. Към мястото на произшествието е насочен екип на РС ПБЗН - Нови пазар.

На място огнеборците заварили да горят сухи треви, пламъците били обхванали и два леки автомобила. Изяснено било, че огънят тръгнал, след като местен жител запалил сухи треви пред дома си.

В близост били бракуваният лек автомобил Шкода и БМВ, които се запалили. В имота имало още 19 автомобила, които са спасени от пламъците.

Огнеборците ликвидирали пожара с помощта на 2600 л вода и 50 л пяна. Шкодата, документите на БМВ-то и двата му регистрационни номера са унищожени, унищожени са и 150 термопанела.

ШУМ.БГ