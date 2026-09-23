Нови цени за ползване на общинския плувен комплекс от лицензирани спортни клубове предлага Община Шумен. Предвидено e различно таксуване за клубове, които са със седалище и развиват дейността си в Шумен, и за клубове от други общини.

Цените са в проект за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

В документа е заложено шуменските спортни клубове да плащат с до 30 евро по-малко от клубовете от други общини.



При ползване на един плувен коридор за един час и група от 1 до 6 посетители шуменските клубове ще плащат 14,50 евро, а клубовете от други общини – 21 евро. При група от 7 до 12 посетители цените ще бъдат съответно 29 и 42 евро.



Същите тарифи се предлагат и за ползване на басейна за начинаещи – 14,50 евро за шуменски клуб и 21 евро за клуб от друга община при 1 до 6 посетители, както и 29 и 42 евро при 7 до 12 посетители.



Различни ще бъдат цените за игрището за водна топка. За провеждане на състезания от национален или международен календар се предлага шуменските клубове да плащат 49 евро на час, а клубовете от други общини – 70 евро. За тренировки на лицензирани клубове по водна топка тарифите ще бъдат съответно 70 и 100 евро на час.



При провеждане на състезания от национален или международен календар ползването на басейна ще струва 45,50 евро на час за шуменски клубове и 65 евро за клубове от други общини.



Предложените цени са за един час и включват ДДС.



В момента спортните клубове, които провеждат занимания с деца, плащат стандартна цена за посетител. С новите тарифи се предлага да бъде регламентирано ползването на басейна за организирани тренировки от лицензирани спортни клубове.

ШУМ.БГ