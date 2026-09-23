Челният сблъсък на Подбалканския път между село Тулово и разклона за град Мъглиж, при който загинаха трима души, е предизвикан от 40-годишния шофьор на единия автомобил. Той е бил наркозависим и е пътувал към психиатрията в Раднево заедно с баща си, съобщи казанлъшката Press TV.

Зад волана на форда, с който пътували двамата мъже от Казанлък, бил бащата. Той трябвало да въдвори 40-годишния си син в специализираната болница в Раднево, тъй като бил наркозависим и често с неадекватно поведение. Между двамата обаче избухнал скандал.

Внезапно синът по време на движението се нахвърлил върху баща си, избутал го от шофьорското място и буквално го изхвърлил извън автомобила, като поел управлението. Бащата отчаяно се вкопчил във вратата на колата и бил влачен така близо 2 км, споделят очевидци, докато паднал на платното и останал на разклона за Мъглиж.

Синът опитал да изпревари автомобила пред него, но се ударил челно в идващото в насрещното платно "Субару", в които пътували майка и дъщеря от град Шипка. И тримата загинали на място. Изхвърленият от форда баща е с леки травми. Оказана му е медицинска помощ в Спешния център в Казанлък.

Кметицата на Шипка Василка Панайотова обяви тридневен траур в градчето в памет на 84-годишната Парашкева Буюклиева и 65-годишната ѝ дъщеря Милена. Двете жени се прибирали към Шипка, след като час по-рано Параскева била изписана след лечение в старозагорска болница.

"Приятели, днес град Шипка потъна в тишина и скръб. Една нелепа, брутална и трагична катастрофа отне в един миг живота на две прекрасни жени от нашата общност - майка и дъщеря, Парашкева и Милена Боюклиеви. Думите са безсилни да опишат празнотата, която тази загуба оставя в сърцата на близките им, на приятелите им и на всеки един от нас. Обявявам тридневен официален траур в град Шипка в памет на двете жертви. Нека тези три дни на смирение обаче не бъдат просто време за споделена мъка. Нека този траур бъде силна, оглушителна КАМБАНА! Камбана, която да събуди съвестта ни и да отекне в цялото ни общество", написа кметицата в официалната страница на Община Шипка във Фейсбук.

Василка Панайотова е категорична, че престъпната безотговорност трябва да спре.

"Като кмет на град Шипка и като човек призовавам за пълна и денонощна обществена непримиримост. Обръщам се към институциите за незабавни, драстични законодателни промени, безкомпромисен контрол и максимални присъди. Но най-вече се обръщам към всички нас като граждани - нека не си затваряме очите, когато виждаме безотговорността! Нека бъдем пазители на живота на пътя, защото той е крехък дар!", добави още тя.

Огледът на местопроизшествието продължи с часове и малко преди 17 часа участъкът бе отворен за движение.

Разследването по случая продължава.

По-малко от два часа след катастрофата на Подбалканския път, на изхода на град Котел в посока Омуртаг семейство изгуби живота си при челен сблъсък.

Дир.бг