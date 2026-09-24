38-годишен моторист от Шумен пострада при пътно транспортно произшествие вчера, след като му е отнето предимството на пътя, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът станал около 12:35 часа на бул. “Симеон Велики“ в града срещу картинг пистата. 66-годишен шофьор на товарен автомобил Шкода Европа с шуменска регистрация не пропуснал движещия се в лява лента водач на мотоциклет Роял Емфилд с бургаска регистрация, и го ударил.

Пострадалият 38-годишен шуменец е откаран за преглед в шуменската болница. Установена е фрактура на лява ръка. Няма опасност за живота му.

Водачите са правоспособни, тествани са за алкохол. Пробите им са отрицателни. Образувано е досъдебно производство за причинена средна телесна повреда по непредпазливост.

ШУМ.БГ