Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е назначил старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н. за ректор на Академията на МВР.

Вчера той го е представил официално пред състава на учебното заведение.

Роденият през 1980 г. Савов досега беше зам.-ректор, а преди това стана най-младият професор в академията. Преподава и във Военна академия "Г. С. Раковски", в СУ, НБУ и Тракийския университет.

Той е изтъкнат експерт по киберсигурност, лектор на множество форуми и редовен участник в медийни предавания по темата.

Според официалната му биография има 19 години в "службите за сигурност", като според публикации става въпрос за днешната Държавна агенция "Технически операции", която се занимава с подслушването и проследяването. На тема СРС са и научните му трудове.

Бил е сътрудник към Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и към Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред на XLVII Народно събрание.

Баща му Александър Савов е бил директор на РДВР Смолян. Един от братята му Дамян Савов е известен в поп фолка като DJ Дамян.

На представянето Демерджиев е подчертал, че промяната е част от последователната политика за обновяване на ръководния състав в МВР и за утвърждаване на по-високи стандарти на професионализъм, отговорност и обществено доверие.

Задачата пред новото ръководство е Академията на МВР да бъде още по-тясно свързана с реалните потребности на МВР, с международната полицейска практика, технологичното развитие и новите форми на престъпност и заплахи.

Пред юни Демерджиев назначи временно на поста старши комисар доц. д-р Милорад Йорданов, който е с опит от ГДБОП и националната полиция.

Преди това от 2021 г. ректор беше експертът по криминалистика и съдебни експертизи проф. д-р Иван Видолов.

Дир.бг