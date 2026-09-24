Близо 80 певци от България и чужбина ще се включат в XIII Международен фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“, който ще се проведе на 26 и 27 септември (събота и неделя). Официалното откриване е на 26 септември от 10.30 часа пред концертната зала на НЧ „Добри Войников – 1856“.

Участниците във фестивала ще се състезават в две направления: конкурс за изпълнители в две категории: съвременна забавна музика и популярна градска песен; конкурс за авторска песен.

Прослушванията в конкурсната програма в събота и неделя започват в 11.00 часа в голямата зала на читалището, а награждаването е в неделя от 16.00 часа. Лауреатите ще получат плакети, грамоти и парични награди.

Входът на всички събития по време на фестивала е свободен.

За поредна година председател на журито е обичаният от различни поколения композитор и изпълнител Хайгашод Агасян, дългогодишен приятел на читалището и на Шумен. Членове са проф. д-р Николай Андриянов, диригент и художествен ръководител на Смесен хор „Родни звуци“ и шуменката Кристиана Атанасова, изгряващ талант на сцената на Държавна опера Варна, полуфиналист в телевизионния формат Гласът на България, носител на редица първи награди и Гран При от национални и международни музикални конкурси.

Международният фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“ се организира от НЧ „Добри Войников – 1856“ и се провежда под патронажа на кмета на града.

ШУМ.БГ