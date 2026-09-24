Руски дрон се разби се разби край румънския град Солка до границата с Украйна рано тази сутрин. Междувременно Полша съобщи, че снощи пожар в наземна станция за сателитни комуникации на "Старлинк" е застрашил свързаността в региона, включително за Украйна.

Безпилотният апарат "Гербера-2" е летял в продължение на 4 минути в румънското въздушно пространство близо до границата с Черновицка област на Украйна, след което се е разбил в гора, където е намерен от местни жители, съобщи специализираната медия Drone Wars.

При инцидента няма пострадали хора или нанесени материални щети, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния. Въпреки това, като превантивна мярка, местните власти преустановиха учебните занятия в четири населени места в региона до 10:00 ч. местно (и българско) време.

Районът е отцепен. Хеликоптер IAR-330 SOCAT е излетял от 95-та авиобаза в Бакъу, за да наблюдава обстановката в района.

Първата въздушна тревога през изминалата нощ е била обявена в северната част на окръг Тулча. Радарите на Министерството на националната отбрана са засекли група въздушни цели над територията на Украйна в непосредствена близост до границата. В 04:41 часа е било изпратено предупредително съобщение на местните жители чрез системата RO-ALERT.

За наблюдение на ситуацията от авиобаза "Михаил Когълничану" са излетели два испански изтребителя F-18. Нарушение на румънското въздушно пространство не е отчетено и тревогата е била отменена малко преди 06:00 часа сутринта.

По-късно системата за радарно наблюдение е засякла нова въздушна цел над Украйна, този път до границата в северната част на окръг Ботошани. Във въздуха са били вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча.

По данни на военното министерство обектът е пресякъл границата през северната част на Ботошани. В 06:26 часа е било активирано ново предупреждение чрез системата Ро-Алърт за окръзите Ботошани и Сучава. Въздушната цел е останала около четири минути в румънското въздушно пространство, след което е паднала край град Солка.

Пожар избухна снощи в наземна станция за сателитни комуникации на "Старлинк" в Централна Полша, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Станцията осигурява свързаност в региона, включително за Украйна, съобщи полският вицепремиер Кшищоф Гавковски. По думите му системите вече работят нормално.

"Пожарът обхвана електрозахранващата станция и генератора. Ясно е, че този саботаж е бил умишлено извършен с цел станцията да бъде извадена от строя - на практика да бъде прекъсната интернет връзката и да бъде нарушен достъпът до интернет на различни институции, включително на украинските въоръжени сили", заяви той.

"Въпреки че днес всичко работи, трябва да признаем, както наскоро отбеляза премиерът Туск, че това е елемент от хибридната война", добави той.

Гавковски подчерта, че засега не е установено Русия да стои зад пожара, но според него "много признаци сочат, че това съответства на новата руска доктрина за нападения".

Полша е в повишена готовност за възможни саботажи след началото на руската инвазия в съседна Украйна през 2022 г. Русия многократно е отричала да стои зад подобни действия.

Дир.бг