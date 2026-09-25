В парламента избухна скандал по повод декларацията в подкрепа на Украйна и осъждаща руската агресия, към която България се е присъединила в ООН. Гневът на опозицията обаче бе предизвикан не от това, че страната ни е подкрепила документа, а от позицията на президента Илияна Йотова, която се разграничи и отрече да е подписвала позиция в подкрепа на Киев.

Затова от ГЕРБ-СДС и "Демократична България" поискаха в Народното събрание да се яви външният министър Велислава Петрова или на неин заместник, за да стане ясно какво е становището на държавата ни. Още повече, че от Министерството на външните работи заявиха, че "България поддържа европейското единство и в тази връзка се е присъедини към декларацията", но в същото време подчертаха, че "българската национална позиция не е била отразена в пълнота" в документа.

Министър Петрова още не се е завърнала от Ню Йорк. И искането на опозицията бе отхвърлено от мнозинството.

Затова нейни представители пренесоха темата на спора в кулоарите, заставайки пред медиите.

Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на "Демократична България", обърна внимание, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е потвърдила, че България се е присъединила към съвместната декларация на ООН за Украйна. Президентът Илияна Йотова обаче твърди, че България не се е присъединила.

"Тази ситуация е абсурдна - не може две институции в България да отразяват противоречиви позиции по повод какво точно е позицията на страната по тази тема", коментира в кулоарите на парламента Надежда Йорданова. Тя припомни: "Мнозинството в Народното събрание, тоест "Прогресивна България", отказа на две последователни гласувания да включат в дневния ред по наше предложение изслушване на министъра на външните работи или на ресорния зам.-министър на външните работи по повод скандала, който се разгаря в последните часове и петни името на България, а именно разнобоя в позициите на МВнР и президента Йотова.

"Ще настояваме да бъде изяснено дали президентът Йотова смята, че Кая Калас лъже", допълни тя и определи ситуацията като "голям скандал и срам за нашата страна".

"Всички замесени в този скандал, всички, които произведоха този скандал, много добре знаят как се съгласуват документи от този характер", каза Йорданова и обясни процедурата - инициаторът на съответната декларация търси подкрепа на страните, които желая да я подкрепят, започва процедура на обсъждане на текстовете, праща се окончателният текст и страната, която не иска да подкрепи съответния документ, трябва да направи изрично изявление.

"Явно България не е направила такова. Така че тук се опитват зад процедури да скрият отговора на големия въпрос - България къде стои по тази тема", добави Йорданова, цитирана от БТА.

Виждаме пореден случай на външна политика от типа "тука има, тука няма", бе коментарът на председателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната" (ПП) Николай Денков.

"Така както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и от Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегацията, президент, да говори точно обратното на това, което външно министерство е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна срещу войната, която започна Русия срещу нейния съсед. Това повече не може да продължава така", продължи Денков.

"Няма държава, която по този начин да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, ако ние не уважаваме себе си, допълни той. Това е срам, надявам се това нещо да се прекрати веднъж и завинаги", посочи бившият премиер.

По-рано по същата тема Йотова и управляващите бяха атакувани и от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев. Според него "Едно говорим навън, друго - в България".

"Няма как да не ни направи впечатление този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България. И за съжаление отново поставяме под съмнение всъщност България е ли е консистентна във външната си политика или не", каза той.

Дир.бг