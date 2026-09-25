Никола Цолов трябваше да изживее най-тежкото си състезание откакто е във Формула 2, а за съжаление то идва в заключителната част на сезона.

Българинът катастрофира на първата основна надпревара в Баку, след като всичко за него, което можеше да се обърка, се обърка. Първо механиците го предадоха в бокса с един кошмарен питстоп, а след катастрофа на много коли пред него не му остави шанс да спре и се оказа след отпадналите.

Никола тръгна в надпреварата от десета позиция и стартът беше позитивен, но въпросният питстоп в седмата обиколка обърка всичко. В същото време неговият основен конкурент за титлата Рафаел Камара нямаше такива проблеми и завърши състезанието на четвърто място. Така спечели 12 точки и излезе начело на шампионата с една точка аванс пред Цолов. Алекс Дън също доближи българина, като е трети на 9 точки.

А надпреварата започна позитивно за Никола. Той спечели една позиция заради невъзможността на Себастиан Монтоя да стартира и още една след изпреварване срещу Лоренс ван Хьопен. ТАка се движеше на осмо място, докато неговият основен конкурент Рафаел Камара беше четвърти.

В шестата обиколка Цолов беше много близо до това да изпревари Куш Майни, но не успя. Така отборът му реши да го повика в бокса в хода на седмата обиколка и това се оказа катастрофално. По време на смяната на гуми механикът на задна лява забави всички изключително много и това отложи връщането на българина на алеята. За съжаление Никола трябваше да изчака цели пет автомобила да минат през нея преди да се включи.

За да е пълен кошмарът, испанецът Мари Боя получи повреда а автомобила и това доведе до жълт флаг, а Цолов остана 18-ти в колоната. Лидерът Алекс Дън и Рафаел Камара получиха безплатен бокс и за конкурента на Никола всичко се развиваше перфектно.

В 12-ата обиколка състезанието беше рестартирано и за съжаление четири автомобила пред Никола се сблъскаха, а българинът нямаше как да спре и се удари в автомобила пред него, като също отпадна. Тежката катастрофа доведе до червен флаг и състезанието беше рестартирано едва след 25 минути и трябваше да бъде съкратено.

Камара загуби няколко позиции и се движеше седми, но изпревари Колтън Хърта. В крайна сметка завърши четвърти, след като на финалната права изпревари съотборника на Цолов Ноа Леон. Победата отиде за Алекс Дън, втори е Мартиниус Стеншорн, а на стълбичката се качи и Дино Беганович.

В съботната сутрин от 10 ч. ще се проведе още едно състезание в Баку, а след него остават два състезателни уикенда от сезона във Формула 2, стига да не бъдат отменени.

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Дир.бг