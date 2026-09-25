Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, вечерта, предаде ТАНЮГ.

"Неделя е натоварен ден; подавам оставка в неделя вечерта - мисля, че ще бъде около осем часа вечерта", каза Вучич пред журналисти в Ню Йорк в четвъртък вечерта и добави, че тогава ще обясни и повече.

Той вече обяви датата на оттеглянето си, но сега посочи и приблизителния час.

Сръбският президент Александър Вучич обяви още, че ще проведе разговор с руския президент Владимир Путин преди края на мандата си, предаде РТС. По думите му разговорът ще бъде свързан с енергийните отношения между Сърбия и Русия, ситуацията около петролната компания НИС и дейността на Руските железници в Сърбия.

Преди това Вучич се срещна в Ню Йорк с руския външен министър Сергей Лавров. Основна тема е била енергийната сигурност. Сръбският президент заяви, че се надява до края на септември Сърбия да подпише ново споразумение с Русия за доставка на природен газ.

Той посочи, че с Лавров са обсъдили още двустранните отношения, икономическото сътрудничество и геополитическата ситуация. Лавров е предал на Вучич поздрави от Путин, а сръбският президент е отговорил, че очаква разговор с руския държавен глава.

Как се стигна до оставката

Решението на Вучич да подаде оставка идва след близо две години на масови студентски и антиправителствени протести в Сърбия. Те започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Протестиращите обвързаха трагедията с корупция, недостатъчен контрол при инфраструктурните проекти и настояха за политическа отговорност и предсрочни избори. Вучич и неговите съюзници отхвърлят обвиненията в корупция и други нарушения. Протестите постепенно се превърнаха в най-продължителното масово политическо движение срещу управлението му от години.

През юни Вучич за първи път обяви, че ще се оттегли "след няколко седмици" и че предстоят предсрочни президентски и парламентарни избори.

Междувременно парламентът беше разпуснат и Вучич насрочи парламентарни избори за 25 октомври 2026 г. Решенията на сръбската Републиканска избирателна комисия потвърждават, че изборният процес вече е в ход и са регистрирани редица кандидатски листи, включително студентската листа "Студенти побеждават".

Какво следва след оставката

Ако Вучич подаде оставката си в неделя, както е заявил, председателят на парламента Ана Бърнабич ще изпълнява президентските функции до избора на нов държавен глава, но за срок не по-дълъг от три месеца. Конституцията предвижда президентските избори да бъдат проведени най-късно в този срок.

Паралелно с това Сърбия вече се подготвя за парламентарния вот на 25 октомври. Изборният процес е в ход, като Републиканската избирателна комисия продължава да регистрира и разглежда кандидатските листи.

Оставката на Вучич не означава оттегляне от политиката. След 27 септември той ще продължи активността си като гражданин и ще участва в предизборната кампания. На 14 септември Вучич потвърди намерението си отново да се кандидатира за премиер на страната. Ако политическата му листа получи необходимата подкрепа, Вучич говори за правителство с не повече от 12 министри, както и за смяна на поне половината от кметовете и председателите на общини в рамките на три месеца след сформирането на кабинета.

Дир.бг