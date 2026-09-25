Най-малко трима души са ранени след експлозия, довела до частичното срутване на двуетажна стара сграда в централния атински исторически квартал "Плака" тази сутрин, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Експлозията е станала малко след 07:30 часа местно време. След взрива е започнал и пожар, а районът е бил отцепен.

Гръцката обществена телевизия ЕРТ съобщи първоначално, че един мъж е бил леко ранен от отломки, а пожарникарите са извели две жени от засегнати от експлозията сгради. По информация на ЕРТ става дума за възрастна и по-млада жена, които са били откарани в болница.

Електронното издание на в. "Катимерини" уточнява, че един минувач е получил леки наранявания при експлозията, една жена е била извадена от развалините на частично срутената сграда, а друга – от съседна постройка, която също е понесла щети. Според изданието нараняванията на двете жени не са тежки или животозастрашаващи. И тримата пострадали са били откарани в болница.

Според последната информация на гръцките власти има данни, че други двама души са в неизвестност. На място пристигнаха екипи със спасителни кучета, които да търсят под отломките.

Взривът е откъснал фасадата на сградата и е нанесъл щети на прозорци на съседни сгради и автомобили в района. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Районът е отцепен, а екипи работят на терен за обезопасяването му и отстраняване на последиците от инцидента. Газоподаването и електрозахранването в района са били прекъснати превантивно. На място са пристигнали и екипи на компанията, която управлява газоразпределителната мрежа. Обследват се и съседните сгради за нанесени щети.

Районът около мястото на инцидента е едно от най-оживените туристически места в центъра на гръцката столица, с множество обществени и исторически сгради, хотели, ресторанти и магазини.

ЕРТ посочва, че според първоначалните данни се разглежда версия за изтичане на газ. Очевидци, също цитирани от ЕРТ, разказват, че след силния взрив са видели дим и части от сградата да се срутват, а в района се е усещала силна миризма, напомняща на газ.

Заместник-кметът на Атина по въпросите на строителството Парис Харлаутис също заяви пред гръцки медии, че първоначалните индикации насочват към възможна неизправност или изтичане на газ през нощта.

Случаят е втори значим инцидент със срутване на жилищна сграда в Атина през последните месеци. През юни ч етириетажна жилищна сграда се срути в югозападния квартал "Петралона" по време на строителни дейности в съседен имот. Първоначално беше съобщено за жена в неизвестност, но впоследствие близките ѝ установиха контакт с нея и се оказа, че тя не е била в сградата по време на инцидента. Нямаше пострадали.

Срутването в "Петралона" впоследствие предизвика и обществен дебат в Гърция за мерките за безопасност при строителни и изкопни работи.

Дир.бг