Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американският му колега Доналд Тръмп му е казал на срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Украйна ще получи лицензи за производство на ракети "Пейтриът".

"Има конкретни споразумения относно лицензите за "Пейтриът". На нашата среща президентът Тръмп подчерта, че е взел окончателното си решение: Украйна ще получи лицензи за производство на ракети "Пейтриът", каза Зеленски в гласово съобщение до репортери, публикувано от него и писмено в "Екс".

Киев настоява за лицензите, твърдейки, че те са от решаващо значение за способността му да се защитава от руски атаки с балистични ракети, отбелязва "Евронюз".

Украйна отдавна призовава съюзниците да снабдят силите ѝ с повече ракети-прехващачи и настоява за лиценз за вътрешно производство на ракети "Пейтриът", твърдейки, че те са от решаващо значение за способността му да се защитава от руски атаки с балистични ракети.

По време на срещата си със Зеленски на сбирката на върха на НАТО в Анкара през 2026 г. Тръмп заяви, че Вашингтон ще даде на Киев лиценза. "Ще им покажем как да го направят", каза той, добавяйки към Зеленски: "По този начин не можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно."

Но той изглежда се отказа от това обещание в края на юли, заявявайки на заседание на кабинета, че "не сме се съгласили с това". "Говорим за това. Но е трудно да подарим такъв вид технология - каза Тръмп - Хората, на които дадете тази технология, един ден могат да се обърнат срещу вас. Знаете, че това е възможно."

Ракетната система "Пейтриът" е една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана в света и може да осигури покритие и защита на зона от около 15 до 20 км срещу входящи балистични ракети.

Дир.бг