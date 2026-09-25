Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американският му колега Доналд Тръмп му е казал на срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че Украйна ще получи лицензи за производство на ракети "Пейтриът".
"Има конкретни споразумения относно лицензите за "Пейтриът". На нашата среща президентът Тръмп подчерта, че е взел окончателното си решение: Украйна ще получи лицензи за производство на ракети "Пейтриът", каза Зеленски в гласово съобщение до репортери, публикувано от него и писмено в "Екс".
Киев настоява за лицензите, твърдейки, че те са от решаващо значение за способността му да се защитава от руски атаки с балистични ракети, отбелязва "Евронюз".
Украйна отдавна призовава съюзниците да снабдят силите ѝ с повече ракети-прехващачи и настоява за лиценз за вътрешно производство на ракети "Пейтриът", твърдейки, че те са от решаващо значение за способността му да се защитава от руски атаки с балистични ракети.
По време на срещата си със Зеленски на сбирката на върха на НАТО в Анкара през 2026 г. Тръмп заяви, че Вашингтон ще даде на Киев лиценза. "Ще им покажем как да го направят", каза той, добавяйки към Зеленски: "По този начин не можете да се оплаквате, че не ви даваме достатъчно."
Но той изглежда се отказа от това обещание в края на юли, заявявайки на заседание на кабинета, че "не сме се съгласили с това". "Говорим за това. Но е трудно да подарим такъв вид технология - каза Тръмп - Хората, на които дадете тази технология, един ден могат да се обърнат срещу вас. Знаете, че това е възможно."
Ракетната система "Пейтриът" е една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана в света и може да осигури покритие и защита на зона от около 15 до 20 км срещу входящи балистични ракети.
Дир.бг
Коментари
Mind ill
Кофти новина за копейките.
Анонимен
"... Тръмп - Хората, на които дадете тази технология, един ден могат да се обърнат срещу вас. Знаете, че това е възможно."
Как една система за ОТБРАНА може да се обърне срещу теб... освен ако ти не я нападнеш?!
Анонимен
Кажи ко става с Вивалдито, то е ясно че лиценз за Пейтриът няма да има
16:08
Я пак прочети изречението което цитираш. ХОРАТА може да де обърнат срещу теб, а не ТЕХНОЛОГИИТЕ.
Анонимен
Тръмп няма такава власт над оръжейните магнати,това е доходоносен бизнес,а монопола трудно се преотстъпва,ето руснаците колко лицензи и технологии ни дадоха,които ни превърнаха в оръжеен гигант,сега застанал срещу тях,тия неща са видими и внимателно преценявани,така,че прищевките на Тръмп не са миродавни в случая.
Анонимен
25.09.2026 16:08 Глупав въпрос,ето ти отговор,ами като фиктивно продаваш на друг,а той продава на трети и т.н. по редичката,докато се заметат следите,примери бол,и ние не"изнасяме"за украина,но там си гърмят наши боеприпаси с подарени лицензи и технологии от Русия,повтарям се.