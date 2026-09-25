Държавните горски стопанства в Шумен и Нови пазар са осигурили общо 12 400 кубика дърва за огрев на близо 2 000 домакинства за предстоящия отоплителен сезон, съобщиха от пресслужбата на Североизточното държавно предприятие/ СИДП/.
Гражданите, които все още не са заявили нужните им количества, могат да го направят в съответното местно стопанство или при кмета на населеното място, като всички нови заявки ще бъдат изпълнени преди настъпването на първите студени дни.
Снабдяването на населението преди зимния сезон се движи с изключително бързи темпове, казаха още от СИДП.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
В Смядово ги чакаме от месец май. Проверете си информацията. Ще ги дадат след изборите сигурно.
шуменец
Браво, време е да закриваме туристическия сезон и да откриваме отоплителния. Да се топлим и да сме доволни. Браво.
Анонимен
Изсечени са боровете зад планетариума на платото. Има просеки за камионите, и нахвърлени трупове на дървета на пътеката за скалата над дивдядово
Анонимен
Анонимен в Смядово не ви ли прави впечатление, че от общината още нищо не са казали по въпроса с дървата. До сега не е било така никоя година. Кметицата винаги е вземала отношение. може и да се чака края на октомври. втора година съм на климатици и не се ядосвам вече.