Държавните горски стопанства в Шумен и Нови пазар са осигурили общо 12 400 кубика дърва за огрев на близо 2 000 домакинства за предстоящия отоплителен сезон, съобщиха от пресслужбата на Североизточното държавно предприятие/ СИДП/.

Гражданите, които все още не са заявили нужните им количества, могат да го направят в съответното местно стопанство или при кмета на населеното място, като всички нови заявки ще бъдат изпълнени преди настъпването на първите студени дни.

Снабдяването на населението преди зимния сезон се движи с изключително бързи темпове, казаха още от СИДП.

ШУМ.БГ