Яник Синер няма да се завърне на корта и за турнира в Пекин, който започва следващата сряда.

Това обяви самия той в социалните си мрежи. Световният №1 не е играл официален мач от 12 юли, когато победи Александър Зверев във финала на "Уимбълдън".

След това италианецът пропусна всички турнири от сериите в Северна Америка, включително US Open, заради възпалено сухожилие в дясното коляно.

След продължително лечение Синер поднови тренировките, но въпреки това няма да пътува за Азия към момента. Под въпрос остава и участието му на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, който започва от 7 октомври.

"Разочарован съм да съобщя, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми все още не е в идеално състояние и не съм готов да се състезавам. Ще направя всичко възможно, за да се върна на корта възможно най-скоро. Разочарован съм, че няма да мога да защитя титлата си. Имам страхотни спомени от този турнир. Пожелавам успех на всички участници", заяви италианецът.

Дир.бг