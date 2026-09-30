Собственикът на една от най-големите български транспортни компании ПИМК и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов е бил убит.

От МВР съобщиха, че около 1 часа е получен сигнал за прострелян мъж в един от пловдивските квартали. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а медиците са констатирали смъртта му. Целият град е блокиран от екипи на Областната дирекция на МВР-Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция".

По неофициална информация 53-годишният бизнесмен е бил екзекутиран с изстрел в главата.

Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив и завършва техникум по механотехника. В началото на 90-те години започва собствен бизнес в сферата на търговията, а по-късно се насочва към производството. През 1998 г. започва да произвежда царевични пръчици, като необходимостта от собствен транспорт го насочва към автомобилните превози. През 1999 г. получава лиценз за транспортна дейност, а през 2000 г. е създадена ПИМК.

Под ръководството на Филипов компанията постепенно се разраства от транспортна и спедиторска фирма в бизнес група с дейности в строителството, железопътния транспорт, недвижимите имоти и други сфери.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над "Ботев" (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление.

Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да даде официална информация.

Dir.bg