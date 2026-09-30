Американският президент Доналд Тръмп, който по принцип се противопоставя на всякакви регулаторни ограничения по отношение на развитието на изкуствения интелект, събра ръководителите на най-големите американски технологични компании в Белия дом и обяви пред репортери, че са подписали "морално обвързващо" споразумение за контрол върху изкуствения интелект.

Той обяви сделката, наречена "Съвместен ангажимент за гранични отговорности", след работен обяд в Белия дом, като изтъкна, че "саморегулацията е много важна", съобщиха световните агенции.

"Това е почти като конституция в известен смисъл и най-големите хора в света я подписаха, а аз я подписах като президент и това наистина е форма на защита", каза Тръмп.

На работен обяд в Белия дом пристигнаха Дарио Амодей от Anthropic; Никеш Арора от Palo Alto Networks; Джеф Безос от Amazon; Грег Брокман от OpenAI; Брад Герстнер от Altimeter; Дженсън Хуанг от Nvidia; Александър Карп от Palantir Technologies; Бил Макдермот от ServiceNow; Санджай Мехротра от Micron Technology; Илон Мъск от X, Tesla и SpaceX; Сатя Надела от Microsoft; Чамат Палихапития от Social Capital; Сундар Пичай от Google; Брандън Рахбар Даниелс от Exiger; Дейвид Сакс от Craft Ventures; Шам Санкар от Palantir Technologies; Лиса Су от AMD; Хок Тан от Broadcom и Марк Зукърбърг от Meta

Американският президент изтъкна, че разговорът му с управителните директори на компаниите, занимаващи се с развитието на изкуствения интелект, е бил "много продуктивен" и се е провел "в изключително приятелска обстановка".

Той заяви, че компаниите ще работят с местните общности, "особено що се отнася до центровете за данни, и ще полагат усилия, за да задоволят техните нужди".

Натискът върху администрацията на Тръмп се увеличава, след като "Оупън Ей Ай" и "Антропик" съобщиха, че техни агенти с изкуствен интелект са действали извън зададените им инструкции и са проникнали в системи на клиенти. Това засили призивите за действия от страна на законодатели от Демократическата и Републиканската партия.

Тръмп подписа и документ, с който официално налага термина "суперинтелект", вместо изкуствен интелект. Съгласно директивата, служителите на Белия дом имат 60 дни да изготвят предложен законодателен текст, за да дефинират официално "Суперинтелект" и съкращението "СИ" във федералния закон.

Dir.bg