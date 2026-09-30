Националният селекционер Александър Димитров подаде оставка минути след нулевото реми срещу Естония.

Родният тим направи 0:0 срещу естонците в поредната си безлична продукция, която дойде само три дни след срамното поражение от Люксембург у дома.

По-притеснително от резултата бе играта не родния тим, която бе тотално безлична, а това подчерта и Димитров в краткото си и емоционално интервю.

Той заяви, че очевидно неговият щаб е загубил доверието на играчите, защото нищо от предварителния план не се е изпълнил на терена.

"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни. Във фаза атака игровият натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс".

Любопитно е какво ще се случи, ако оставката на Александър Димитров бъде приета, защото в рамките на следващите няколко дни България има да изиграе още два мача.

В събота родният тим гостува на Исландия, а след това и на Люксембург, като няма никаква яснота кой изобщо ще се заеме с това да води селекцията.

Дир.бг