Българският национален отбор по футбол изигра поредния си разочароващ мач и направи безлично 0:0 срещу Естония в Пловдив.

На фона на срамното поражение от Люксембург с 1:2 преди три дни, сякаш всички очакваха реакция от родния тим, но такава не дойде, а представяне бе дори по-притеснително.

Нулево реми срещу един изключително скромен тим като Естония, който не просто си тръгна с точка от България, но може и спокойно да съжалява, че не взе победа.

Откровено слаб мач на България, пореден такъв, а най-притеснителното е, че на този етап наистина не се вижда изход от ситуацията.

За България поне на теория лесната част от програмата мина, но след две домакинства срещу Люксембург и Естония отборът ни има само една единствена точка.

Сега предстоят визити на Исландия и Люксембург, където сходна продукция на днешната няма да доведе до нищо добро.

Продукцията пред почти празните трибуни в Пловдив определено не впечатли, а по-тъжно в случая е, че родният тим бе далеч по-безличния на терена.

Не можем да кажем, че естонците са ни надиграли, но пък имаха доста по-добрите шансове за гол и изглеждаха като отборът с доста по-ясна идея как да стигнат до целта си.

А и за естонците реми на българска земя си беше резултат, който определено ги устройва.

Тъжното в случая е, че не видяхме никаква реакция от родния тим след загубата от Люксембург преди три дни, а нещата дори изглеждаха по-зле.

Единственият момент, в който България създаде нещо интересно пред естонската врата бе в 69-ата минута, когато Илия Груев отправи страхотен удар от границата на наказателното поле, но естонският страж майсторски спаси.

Един удар от средна дистанция за цял мач срещу Естония у дома. С това се изчерпва българското представяне днес.

Естония също не игра спиращ дъха футбол, но пък стигнаха до няколко добри ситуации, със сигурност по-добри от нашите.

През първата част Поом нацели греда от пряк свободен удар, а преди това възможност имаше и Мустмаа, но вратарят Даниел Наумов спаси.

Най-чистото положение за гостите дойде в 57-ата минута, когато Иван Турицов подари топката на Матиас Манилаан, който преодоля вратаря Наумов и стреля, но Кристиан Димитров геройски спаси опразнената ни врата.

Минути по-късно Манилаан все пак вкара майсторски с глава, но минимална засада този път спаси българите.

Мач, в който с оглед положенията спокойно може да кажем, че извадихме късмет, че не загубихме.

Поредната тъжна вечер на този тъжен български национален отбор.

Dir.bg