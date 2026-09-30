Няма данни 53-годишният бизнесмен Илиян Филипов да е получавал заплахи. Работи се по всички възможни версии за убийството, което е умишлено, а смъртта е настъпила от огнестрелна рана. Търсим свидетели. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от жертвата. Това съобщиха на съвместна пресконференция от полицията и прокуратурата в Пловдив по повод убийството на бизнесмена и собственик на ПИМК и ФК "Ботев" Илиян Филипов.

В брифинга участваха заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Емил Пармаков, директорът на ОД на МВР в Пловдив Васил Костадинов, апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев и окръжният прокурор Ваня Христева.

53-годишният предприемач бе застрелян пред кооперацията, в която живее в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Сигналът за стрелбата е подаден около 1 часа.

Окръжният прокурор Ваня Христева заяви, че е сформиран щаб, но досъдебното производство е на твърде ранен етап, за да бъде изведена водеща версия.

"Има страшно много обстоятелства, които трябва да се изяснят, свързани и с дейността на убитото лице. Тоест версиите могат да бъдат много и различни. В зависимост от това какви доказателства ще бъдат събрани, ще бъдат изведени съответните версии за това каква е причината за смъртта и съответно лицата, които са относими или са причастни към това престъпление. Така че дотогава ще бъде твърде прибързано да съобщим каквато и да било конкретна версия, изведена в резултат на ранния етап, на който се намираме в момента", категорична бе Христева.

Шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов добави, че разследващите към момента не се ангажират с конкретика за покушението.

"Убийството е станало около 1 часа, като сигналът е подаден на тел. 112, но не от съпругата на Филипов. Престъплението е извършено на територията на имот, притежаван от жертвата. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града", уточни той.

По думите на комисар Костадинов няма данни убитият предприемач да е получавал заплахи.

Шефът на пловдивската полиция добави, че охранителният контролно-пропускателен режим, въведен на входовете и изходите на Пловдив след убийството, ще остане, докато е необходимо, а униформените претърсват автомобили.

"Имаме конкретна насоченост. Работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична. Акцентите в работата се свеждат своевременно със съответните екипи", каза още комисар Васил Костадинов.

Той отказа да конкретизира дали има иззети записи от охранителни камери в района, но изтъкна, че всичко, каквото е необходимо, се прави.

От своя страна заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев заяви, че е пристигнал в Пловдив, за да координира работата на разследващите.

"Аз съм тук, за да има необходимата координация със съдебните органи в лицето на Окръжна прокуратура и с другите ведомства, с които трябва да координираме нашите действия, включително и с други наши структури, които ще бъдат включени в разследването на това престъпление", уточни той.

Дир.бг