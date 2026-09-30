С концерт и спортен крос започват новите учебни години в Обединения детски комплекс „Анастас Стоянов“ и Ученическата спортна школа „Хан Крум“ в Шумен.

ОДК „Анастас Стоянов“ ще открие учебната година на 1 октомври. Празничната програма ще започне в 18:00 часа на площада пред Драматично-кукления театър „Васил Друмев“.

На сцената ще се представят възпитаници на комплекса с музикални, танцови и театрални изпълнения.

Ученическата спортна школа ще даде начало на новата учебна спортна година на 6 октомври с традиционния крос „Златна есен“. Състезанието ще се проведе в Градската градина, като в него ще участват момичета и момчета от 3. до 12. клас.

Официалното откриване ще бъде в 9:30 часа, а първият старт е насрочен за 9:50 часа. Награждаването на победителите се очаква да започне около 11:30 часа.

ШУМ.БГ