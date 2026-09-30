"Булгаргаз" ще внесе утре окончателно предложение за цената на природния газ през октомври от 44,40 евро за мегаватчас. Това е с 0,32 евро повече от първоначално заявената от обществения доставчик цена от 44,08 евро за мегаватчас. Новината беше съобщена от Людмила Витанова, ръководител на отдел "Цени, пазарни анализи и ценообразуване" в "Булгаргаз", по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Първоначално "Булгаргаз" предложи цената за октомври да бъде 44,08 евро за мегаватчас без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това представлява увеличение с 5,96% спрямо утвърдената цена за септември.

Според Витанова в окончателното предложение ще бъде отчетено и поскъпването на природния газ на нидерландския хъб TTF. Това движение на цените не е било включено в първоначалното заявление на дружеството, обясни тя.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обаче заяви, че не приема подобно увеличение и настоя "Булгаргаз" да се придържа към първоначално предложената цена. По думите му, ако общественият доставчик все пак внесе по-висока цена, в нея трябва да бъдат изключени скъпите количества природен газ, заложени в първоначалното заявление. Така ефектът от поскъпването на газа на TTF би могъл да бъде ограничен и цената да остане 44,08 евро за мегаватчас.

"Ако не, ние ще трябва да коригираме цената, тъй като мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е неприемливо. Още повече, че цените на газа през този регулаторен период за целия сектор "Топлоенергетика" вървят по-високи спрямо нашите прогнози", каза Младеновски. Той определи като притеснителни тенденциите за цените на природния газ през зимата и подчерта, че според него още през октомври не трябва да има увеличение над първоначално заявеното. "Не смятам, че още от този месец трябва да се увеличава цената повече от първоначално заявеното", каза председателят на КЕВР.

По време на заседанието членът на КЕВР Таско Ерменков попита "Булгаргаз" какви са очакванията му за движението на цените през следващите месеци. С наближаването на зимата се очаква потреблението на природен газ да нарасне, което може да промени и структурата на доставките. "С увеличаването на потреблението пада относителният дял на азерския газ и това води до скок на цената. Изхождайки от геополитическата обстановка, какви са вижданията на "Булгаргаз" за развитието в бъдеще и какви действия ще предприемете", попита Ерменков, цитиран от БТА.

Витанова обясни, че през зимата "Булгаргаз" ще разчита на количествата природен газ, натрупани през летните месеци. По думите ѝ това ще има смекчаващ ефект върху крайната цена. Тя обаче уточни, че все още няма подадени заявки за предстоящите зимни месеци, а цената до голяма степен зависи именно от заявените количества.

Цената на природния газ, която КЕВР определя всеки месец, е основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Окончателното решение за цената на природния газ за октомври ще бъде взето от КЕВР на закрито заседание утре.

Дир.бг