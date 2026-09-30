Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на “безразсъдните“ в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл.

В писмо, с което информационната агенция посочи, че се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира ексклава на Балтийско море.

“Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.

В писмото на Москва до НАТО се посочва, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия, между Полша и Литва - ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор.

Предупреждението подчертава рязкото показване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на “хибридната война” на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи

Днес.бг