Пътници са се намесили, за да разтърват биещите се пилоти на полета на "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив, който бе отклонен към Саудитска Арабия, предаде Франс прес, позовавайки се на разкази пред израелски медии.

Медиите публикуваха снимка на един от пътниците, чиято тениска е изцапана с кръв. Според една от версиите този пътник е помогнал за задържането на втория пилот.

Пред израелски медии една от пътничките разказва, че в салона се чули писъци, след което вратата на пилотската кабина била отворена и пътниците видели кръв. По думите ѝ било съобщено, че единият пилот е бил нападнат с нож. Тя разказва още, че израелски пътници и членове на екипажа са помогнали за задържането на нападателя.

Друга пътничка описва моментите като изключително плашещи. Тя разказва, че след като започнали да се чуват викове, пътниците разбрали, че единият от пилотите е сериозно ранен. По думите ѝ самолетът след това започнал да се снижава рязко, което засилило страха сред хората на борда.

Един от пътниците разказва, че в определен момент хората на борда са били убедени, че самолетът може да се разбие.

Висш израелски служител нарече "чудо" факта, че са избегнати жертви, и благодари на членовете на екипажа, но и на израелските пътници, които са помогнали, предаде израелската медия Walla. По думите му пилотът изглежда е с омански произход. Той е заподозрян, че е нападнал капитана с нож, след което е възникнала борба. Пътници и други членове на екипажа са се намесили, за да прекратят конфликта.

На този етап все още не е ясно каква е била крайната цел на пилота - дали да отвлече самолета, да го приземи в Израел, да го разбие в земята или да извърши атака по подобие на 11 септември", е заявил израелският представител пред Walla.

Израелският Канал 12 съобщи, че властите разследват вероятен опит за самоубийство на един от пилотите. Предполага се, че той се е опитал да разбие самолета, но другият пилот е успял да предотврати катастрофата.

Според информацията на израелската телевизия пилотът е бил с руски произход, а вторият пилот - с украински. Предполага се, че двамата са се били в пилотската кабина, докато единият от тях губи съзнание след като е намушкан.

Междувременно данните от проследяването на полета показват рязко изменение на височината на самолета. "Ройтерс" съобщава, че машината е загубила около 14 000 фута височина за по-малко от 30 секунди, преди да бъде отклонена към Табук, където в крайна сметка кацна безопасно.

Около 180 израелски граждани са били на борда на самолета, съобщи в. "Аарец".

Според Канал 12 те са били инструктирани да останат по местата си и да не напускат самолета, след като той се приземи в Саудитска Арабия. Само двамата пилоти са свалени от машината.

Първоначално имаше опасения, че самолетът е отвлечен, след като медиите съобщиха, че е предал авариен сигнал 7700, преди да превключи на 7500 - кодът, използван за сигнал при отвличане.

В отговор са били вдигнати израелски изтребители, съобщи "Таймс ъф Израел".

Началникът на Генералния щаб на израелската армия ген. Еял Замир проведе консултации с високопоставени военнослужещи, включително с ръководителя на Военновъздушните сили, във връзка със случая.

Изпълнителният директор на "Флайдубай" е информирал израелските транспортни власти, че друг самолет ще бъде изпратен от Дубай, за да върне в Израел пътниците от Саудитска Арабия, съобщи Канал 12.

Дир.бг